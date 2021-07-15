تراند الفن: “مش هغنى لو حصل”… روبي ترد على جدل قواعد حضور حفلها بالساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - ردت الفنانة روبي على جدل شروط حضور حفلها في الساحل الشمالي يوم الجمعة 16 يونيو وما تضمنته من شروط اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء.

وقالت روبي “مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسمحوح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

وأضافت روبي “لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا”.

وعلى جانب آخر، تنتظر روبي طرح مسلسلها الجديد “شقة 6″، المقرر عرضه بداية شهر أغسطس المقبل عبر منصة “شاهد vip”، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم داخل إحدى العمارات، تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

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