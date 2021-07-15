تراند الفن: أحمد عيد عبد الملك: “ربنا يجعل ولاد الزمالك زي حسين لبيب”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، منذ قليل، عبر إحدى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته على “تويتر”: “لو قعدت سنة تتكلم مع كابتن حسين لبيب وتسمعه هتبقي مبسوط من طريقته ورده بحكمة وبقوة وبعقل وبحب وغيره على نادي الزمالك”.

وواصل: “ربنا يجعل كل ولاد الزمالك زيه والله اعتقد إنه رد على كل حاجة الناس محتاجة تعرفها”.

وقال لبيب: “إذا رفض اتحاد الكرة ترحيل مباراة أسوان، سيكون لكل حدث حديث وسنرد في الوقت المناسب، ونادي الزمالك يعترض على قرار اتحاد كرة القدم لعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.

واستكمل تصريحاته أن مجلس الإدارة يضع الاستراتيجيات العامة في النادي، مضيفًا: “أحلم بوجود 8 فروع للزمالك بمختلف دول العالم”.

وتابع لبيب: “نادي الزمالك به 18 لعبة، ونتمنى أن يكون لدينا متخصصون لتعليم المدربين، مضيفًا: “طول ما عندنا مدربين كفء عندنا لاعبين مميزين”.

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