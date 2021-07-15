تراند الفن: 91 ألف زائر باليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً - شهد اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 المقامة تحت عنوان: “في القراءة حياة” زيارة 91 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خلال دورته الحالية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها.

وأضاف أن هذه الأرقام في ظل هذه التحديات تمثل معدلات رائعة للحضور، متوقعًا أن يشهد اليوم الختامي للمعرض مزيدا منها، كما يعكس ذلك تميزا للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام دورته الـ52 تحت عنوان “في القراءة حياة” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك” التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض، تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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