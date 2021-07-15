تراند الفن: ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين والزيتون معا؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً -

صحيفة المرصد: كشفت مجلة متخصصة بالصحة والغذاء عن فوائد كبيرة يقدمها مزج حبات الزيتون مع التين.

وأوضحت المجلة أن تناول التين والزيتون مفيد جدا لصحة القلب والعظام والشعر والبشرة، ويمكن أن يساعدك التين والزيتون أيضًا على خفض الكوليسترول والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. حتى أنهما يمنعان الإصابة بأنواع محددة من السرطان. حسب “سبوتنيك”

وبسحب موقع “healthfoodorganic” قام فريق ياباني باستخراج عنصر “metalloids” من خلال مزج التين والزيتون، وجاءت الفوائد الناتجة عن وجود هذه المادة أو من خلال العناصر الموجودة في كل من التين والزيتون على النحو التالي:-

الطاقة وضغط الدم

يمد هذا المزيج الجسم بالطاقة والحيوية التي تجعله كما لو أنه في شباب دائم، وتساهم في خفض نسب الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الضار، كما تحسن التمثيل الغذائي في الجسم وتقوي القلب. ويحتوي التين على البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم ويحتوي على نسبة من الصوديوم والتي يجب أن تبقى بنسب محددة في الجسم، حيث تؤدي زيادتها إلى الإصابة بأمراض القلب.

إنقاص الوزن

يساعد التين على إنقاص الوزن والحفاظ على ثبات الوزن الصحي لجسد الإنسان لأنه غني بالألياف التي تجعل متناولها يشعر بالشبع كما أنه يحسن عملية الهضم.

الوقاية من سرطان الثدي وتقوية العظام

يصنح بتناول هذا المزيج بعد سن اليأس، حيث من الممكن أن يحد من الإصابة بسرطان الثدي، كما يحتوي المزيج على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل نسب الإصابة بالأمراض الخبيثة، ويحتوي التين على الكالسيوم والمعادن اللازمة لبناء العظام وتقويتها وبالتالي حمايتها من الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين النظر

التين والزيتون قد يساهم في تحسين النظر بسبب احتوائه على “فيتامين أ”، كما أن وجود عنصر الحديد في الزيتون يعزز بناء كريات الدم الحمراء، ويقي هذا المزيج العين من الإصابة بأمراض مختلفة مثل المياه الزرقاء وغيرها.

حماية البشرة

يمكن لمزيج التين والزيتون حماية بشرة الإنسان من الأشعة فوق البنفسجية وحماية الجلد من السرطان والشيخوخة المبكرة لاحتوائه على “فيتامين هـ” والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة. بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يخفض الشعور بالألم بسبب احتوائه على مادة “أوليكثانال”، ويعمل المزيج على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع ويقي من أمراض القلب بشكل عام.