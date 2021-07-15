تراند الفن: أول تعليق لـ”جورج بوش” على انسحاب أمريكا من أفغانستان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏37 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: انتقد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.

وقال بوش في مقابلة لـ”dw” : “ستعاني النساء والفتيات الأفغانيات من أذى لا يوصف. هذا خطأ.. سوف يبقن فقط ليُذبحن من قبل هؤلاء الناس الوحشيين للغاية، وهذا يحطم قلبي”.

وأضاف، إنه يعتقد أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “تشعر بنفس الشعور”.

يذكر أن الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، هو من أرسل القوات الأمريكية إلى أفغانستان في خريف عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر.

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