تراند الفن: شاهد اللحظات الاولي لحريق الطالبية قبل امتداده (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً - اللحظات الأولى من حريق بسوبر ماركت، بشارع عبدالعزيز ميدان الساعة بمنطقة الطالبية، ومحاولة الأهالي بجهودها الذاتية للسيطرة علي الحريق، قبل وصوله إلى معرض سجاد أسفل العقار وحاصرته قبل امتداده للأدوار العلوية.

تستمر قوات الحماية المدنية محاولتها السيطرة علي حريق بسوبر ماركت عبدالعزيز النادي الطالبية، ودفعت بـ 18 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، للسيطرة علي الحريق وإخماده.

تظل قوات الحماية المدنية من العمل علي السيطرة الحريق، ومنع امتداد الحريق إلى العقارات والوحدات السكنية وتمت السيطرة على النيران.

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