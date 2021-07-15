نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد بأقوى عروض العيد في العثيم ماركت othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم بتخفيضات عيد الأضحى المبارك لعام 2021 تحت شعار “هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد”، وتبدأ عروض العيد في أسواق العثيم من الأربعاء 14 يوليو 2021 الموافق 4 ذو الحجة 1442هـ حتى الثلاثاء 27 يوليو، بخصومات هائلة على مقاضيكم الشهرية، وتتنوع العروض بحيث تجدون كل ما تحتاجونه، فتتوافر الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضراوات، اللحوم، الأجبان، التسالي، المكسرات، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من حلويات العيد.

عروض العثيم

يوجد في عروض العثيم مختلف السلع الغذائية الأساسية، وتخفيضات كبرى على أسعار اللحوم الغنية بالبروتين استمرارًا حتى أيام عيد الأضحى، وأيضًا المزيد من الأطعمة الغنية بالفوائد مثل التمور؛ نظرًا لاحتواء التمور على نسبة كبيرة من الحديد بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى، كما ننقل لكم المكسرات بأنواعها بالإضافة إلى أسعارها في العثيم ماركت، التي يُمكن تناولها ليستفيد الجسم من فوائدها أو يُمكن استخدامها لتزيين الحلويات وأيضًا بعض الأكلات مثل الكبسة السعودية الشهية.

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

مكسرات إكسترا مشكلة سعر الكيلو 60.95 ريال سعودي.

تمر سكرى طازج بسعر 9.95 ريال سعودي للكرتون.

تمر عجوة المدينة سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على الأغذية

ننقل لكم أحدث العروض الواردة في تخفيضات أسواق العثيم بمناسبة عيد الأضحى 1442هـ، والتي تتنوع بحيث تشمل مجموعة متنوعة من الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ففي ظل درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف لا يوجد أفضل من تناول الفواكه، أو العصائر الطبيعية الطازجة، كما يُمكن تناولها بطريقة أخرى من خلال إعداد سلطة الفواكه المشبعة والصحية في آنٍ واحد.

1 كجم من التفاح الأحمر بسعر 6.95 ريال سعودي.

1 كجم من العنب الأبيض بسعر 6.95 ريال سعودي، وسعر كيلو العنب الأحمر 9.95 ريال سعودي.

1 كجم من القرع العسلي بسعر 2.95 ريال سعودي.

عروض عيد الأضحى في أسواق العثيم

لا تخلو عروض العيد في العثيم ماركت من التسالي، فتبهرنا بخصومات كبرى على أسعارها حيث المقرمشات المحببة لدينا، والشوكولاتة، الفشار بنكهات مختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة لحلويات العيد من كحك العيد السادة وذو الحشوات المتنوعة كالتمر والقرفة، البيتي فور بالشوكولاتة والمكسرات، البسكويت والكوكيز، ويتوافر أيضًا الرقاق الذي يُمكن إعداده بحشوة لذيذة من اللحم المفروم كوجبة شهية في عيد الأضحى.