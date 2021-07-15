تراند الفن: خالد سرحان: “تقديم شخصيتين مختلفتين في رمضان الماضي شكل متعة كبيرة بالنسبة لي”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشف الفنان خالد سرحان كيف استطاع الجمع بين شخصيتين مختلفتين في عملين بشهر رمضان الماضي 2021، وهما مسلسلي “المداح” و”اللي ملوش كبير”.

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “يمكن الواحد عشان اشتغل كتير في الفترة الماضية أخذ خبرة، ومذاكرة شخصيتين يستغرق وقتا ومجهودا أكبر، ولكن ذلك شكل متعة كبيرة بالنسبة لي”.

و “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا محمد عبد العظيم، وبدرية طلبة، ودينا فؤاد، وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.

ومسلسل “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، هادي خفاجة، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سكيرمو.

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