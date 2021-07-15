تراند الفن: طليقة علي ربيع: لا أقدر على العيش مع شخص لا أحبه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تحدثت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، عبر قصص موقع “انستجرام” عن محاولات من جانبها للحصول على نفقة طفلتها “مليكة” من طلقيها الفنان علي ربيع بشكل ودي، إلا أن بعد عدم استجابته لجأت للمحاكم، ثم استأنف على ربيع على الحكم.

وتابعت ندى محمود بأن لا شئ في حياتها إلا طفلتها “مليكة”، كما أنها لا تقدر على العيش مع أحد لا تحبه.



يذكر أن ندى محمود، كانت قد كتبت منشورا في مارس 2020، توجه فيه رسالة اعتذار لزوجها على ربيع ووالدته، معلنة عودة الأمور بينهما، بعد انفصال 11 شهرا.



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