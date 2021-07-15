تراند الفن: احتفالًا باليوبيل الذهبي.. جامعة سوهاج تنظم يومًا رياضيًا بمشاركة نجمي الأهلي والزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:09 صباحاً - شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج مساء أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمته الجامعة ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على دخول التعليم الجامعي للمحافظة، وذلك علي أرض ملاعب المدينة الجامعية، بمشاركه كابتن ياسر ريان نجم النادي الأهلي، وكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك السابقين.

وبحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة للطلاب، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعه السابق والمشرف علي اليوم الرياضي، والدكتور احمد الخطيب المدير التنفيذي لليوبيل، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.

ورحب الدكتور أحمد عزيز خلال كلمته بنجمي الأهلي والزمالك، معربًا عن سعادته البالغة بالمجهود المبذول من أجل تنظيم هذا اليوم الرياضي المتميز في هذه الاحتفالية المتميزة، وهي مرور 50 عامًا على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة، موجهًا رساله شكر وتقدير وعرفان لكل من ساهم في تطوير هذه المنظومة التعليمية حتي نصل إلى الاحتفال بهذا اليوم.

وقال الدكتور احمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا السابق، والمشرف علي تنفيذ اليوم الرياضي، إنه شارك باليوم أكثر من 400 طالب وطالبة، حيث بدأ الاحتفال بطابور تحية العلم الذي ضم 100 طالب يحملون السواري، يتقدمهم علم جمهورية مصر العربية والمحافظة والجامعة وشعار احتفالية اليوبيل الذهبي.

وأضاف الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، إنه تم خلال اليوم الرياضي تنظيم مباراة استعراضية، شارك بها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والكابتن ياسر ريان لاعب النادي الاهلي، والكابتن طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابقين واتحاد طلاب الجامعة وعدد من العاملين.

وذكر الدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون الطلاب أن فعاليات المهرجان، ضمت عددًا من الفقرات الفنية لفرقة الرز،وعروض رياضية لطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، ومباراه استعراضية للاكاديميات الرياضية، إلى جانب عرض كاراتيه وعدد من الألعاب الترويحية.

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