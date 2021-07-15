تراند الفن: اليوم.. رامي جمال ضيف جيهان عبد الله على “نجوم أف إم”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يحل الفنان رامى جمال، ضيفًا على برنامج “أجمد 7 الساعة 7”، الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً عبر إذاعة “نجوم أف إم”.

ويكشف رامي جمال خلال اللقاء، كواليس ألبومه الجديد “ولسه”، بجانب الحديث عن أسرار جديدة لأول مرة في حياته الفنية والشخصية، كما يقدم باقه من أغانيه المتنوعة الذي تنال إعجاب الجمهور.

ومؤخرًا، طرح رامي جمال أحدث أغانية “قلة الإحساس”، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات جمال الخولي، والحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان رامي جمال غنى في رمضان الماضي 2021 تتر مسلسل “بين السما والأرض” في أول تجربه له مع غناء تترات المسلسلات التليفزيونية، والمسلسل من بطولة هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، والعمل حوار وسيناريو إسلام حافظ، والقصة مأخوذة من رواية الأديب نجيب محفوظ، والمسلسل إخراج ماندو العدل.

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