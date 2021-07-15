تراند الفن: مصرع طالب في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بعربة كارو في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 صباحاً - شهد مدخل مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج حادث تصادم “سيارة ميكروباص بعربة كارو”، مما أسفر عن مصرع قائد عربة الكارو، تم رفع آثار الحادث لتسير الحركه المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

البداية عندما وصل “محمود م ع ق” – 14 طالب – ويقيم دائرة قسم شرطة جرجا إلى مستشفي سوهاج الجامعي، مصابًا باشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ، ادعاء حادث سيارة، وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده “مختار ع ق” – 66 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء استقلال نجله عربة كارو بالطريق الزراعي الغربي أمام مدخل مدينة جرجا، اصطدمت به السيارة ” ميكروباص ” قيادة “محمد ط م ح” – 25 عاما سائق – ويقيم دائرة قنا، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته واتهم قائدها بالتسبب في ذلك، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.