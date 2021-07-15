تراند الفن: مستشار الرئيس للصحة: أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم تتعامل مع تحورات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 صباحاً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم تتعامل مع تحورات كورونا، لكن الأمر قد يحدث به تغيير في الفترة المقبلة، ما يتطلب إجراء مراقبة دقيقة على المستوى العلمي والفني والدوائي، بحيث يحدث نوع من التغيير في اللقاحات حتى تتعامل مع المتغيرات الجديدة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن تحورات كورونا تعتبر طبيعية باعتبار أن الفيروسات دائمًا ما تشهد تحورات، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لأي تغيرات تحدث استنادًا إلى أن كورونا يمثل وباء عالميًّا.

وتابع تاج الدين أن الفيروس يتحور للنضال من أجل البقاء، ويستطيع التعامل مع الجسم المناعي لجسم الإنسان حتى يستطيع التعايش معه، مشيرًا إلى أن هناك عددًا ضخمًا من تحورات كورونا رُصدت في كافة أنحاء العالم.

وقال: “خطورة الموقف الراهن تتمثل في أنها تشكل تحورًا في الوباء العالمي الجديد، وتم إنتاج اللقاحات الأساسية لمواجهة الفيروس الأساسي حتى يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات، وبحث مدى تأثيرات التحورات الجديدة.



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