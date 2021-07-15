تراند الفن: بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يهنيء الوداد المغربي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 صباحاً - هنأ نادي الزمالك، نظيره الوداد المغربي بعد تتويج الأخير بلقب الدوري المغربي.

وكتبت حساب الزمالك عبر تويتر”، يهنئ نادي الزمالك المصري شقيقه التاريخي في الأبيض والأحمر، نادي الوداد الرياضي المغربي، على تتويجه بلقب الدوري المغربي الممتاز موسم 2020/2021

وتوج فريق الوداد البيضاوي، بلقب الدوري المغربي، وذلك بعد فوزه على مولودية وجدية، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة.

وحصد الوداد لقب الدوري بعد حصوله على 63 نقطة هذا الموسم، قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، وبفارق 9 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

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