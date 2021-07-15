تراند الفن: من بينها مرض السكري.. طبيب أسنان يوضح أسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية علاجها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 صباحاً - قال الدكتور حسن نجم مدرس مساعد العلاج التحفظي وتجميل الأسنان بجامعة 6 أكتوبر، إن أسباب رائحة الفم الكريهة متعددة، مشيرًا إلى أن هناك أمراض تؤدي إلى وجود رائحة الفم الكريهة.

وتابع: ” هذه الأمراض مثل مرض الالتهاب الرئوي المزمن، وكذلك مرض الفشل الكلوي الذي ينتج عنه رائحة كرائحة البول، ومرضى السكري غير المُعالج، والذي تنتج عنه رائحة كرائحة خل الفواكه، ومرضى فشل الكبد وتنتج عنه رائحة مثل رائحة السمك، وأخيرا أمراض المعدة والقيء المتكرر تكون رائحة الفم حمضية”.

وقدم ” نجم” عدة نصائح للحد أو التقليل وبشكل كبير من مشكلة رائحة الفم الكريهة، وهي كالآتي:-

وأضاف: ” يمكن استخدام فرشاة الأسنان العادية لتنظيف اللسان بعد عملية تنظيف الأسنان، لكن ينصح باستخدام أدوات تنظيف اللسان الخاصة والتي يمكن الحصول عليها فى الصيدليات”.

ويوضح ” نجم” أن سطح اللسان يحتوي على العديد من التشققات، التي تدخل كميات قليلة من الطعام أثناء فترة الأكل في هذه التشققات العميقة، ولا يستطيع اللعاب وحده شطف وتنظيف بقايا الطعام، إذ لديها كميات كافية من الطعام بين تشققات اللسان، بالإضافة إلى طبقة اللعاب الحاجبة للهواء.

ويؤكد: ” تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتحليل هذه البقايا مصدرة مادة الكبريت ذات الرائحة الكريهة”.

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