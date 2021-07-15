تراند الفن: من هی مسيح علي نجاد التي خططت إيران لإختطافها من أميركا؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أعلن القضاء الأميركي، الثلاثاء، أنه وجّه إلى أربعة “عملاء للاستخبارات الإيرانية” تهمة التآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتحدة وتدعى مسيح علي نجاد.

وتنشط في مجال “فضح انتهاكات حقوق الإنسان” في الجمهورية الإيرانيةواسمها الاصلي معصومة علي نجاد قمي، من مواليد 11 سبتمبر 1976 في قرية “قمي كلا في ضواحي مدينة بابُل بمحافظة مازندران، شمالي إيران على بحر قزوين وهي تنتمي إلى القومية المازية.

وقبل إنتقالها إلى المنفى عملت في إيران كصحافية وكاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة وأسست حركتي “الأربعاء البيضاء” و”الحريات الخفية” ضد الحجاب القسري في إيران.

وبدأت علي نجاد حياتها المهنية في عام 1991 كصحفية في صحيفة “همبستغي” (التضامن) وتعاونت لاحقا مع وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، كما عملت في صحف “شرق” و”بهار” و”هم ميهن” و”إعتماد ملي”، وكانت المراسلة البرلمانية في الدورتين السادسة والسابعة في البرلمان الإيراني من قبل وكالة إيلنا للانباء، وفي عام 2005، كشفت عن دفع عشرة ملايين ريال لأعضاء البرلمان كعيدية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في إيران وأدى إلى منعها من دخول البرلمان.

خلال فترة عملها في صحيفة “إعتماد ملي” الإصلاحية كتبت مقالات مثيرة للجدل بعنوان “أغنية الدلافين” شبّهت فيها سلوك محمود أحمدي نجاد بسلوك مدربي الدلافين.

وفي أكتوبر 2019، نشرت مسيح علي نجاد مقطع فيديو لشقيقه علي علي نجاد أرسله لها قبل إعتقاله من قبل وزارة المخابرات الإيرانية، وفي هذا الفيديو، يخاطب شقيقته باللغة المازية فيقول والدي مسيح تعرضا مرتين لضغوط من قبل عناصر وزارة المخابرات لإرغامهما على التحدث ضد مسيح في الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

كانت مسيح علي نجاد متزوجة لكن انفصلت عن زوجها الاول، الذي أنجب منه إبنها “بويان”، وفي سبتمبر 2014، تزوجت من كبير مراسلي بلومبيرغ كامبيز فروهر، وهو أميركي من اصول إيرانية، وهي تعيش حاليا معه ومع أولاده في مدينة نيويورك.

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