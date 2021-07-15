تراند الفن: لامس أسلاكًا عارية.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 صباحاً - لقي تلميذ مصرعه نتيجة صعق كهربي أثناء لهوه وملامسته أسلاك عارية بالمنزل، تم نقله إلى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

بدأت الواقعة بوصول “إبراهيم ا ع ا” – 9 سنوات، تلميذ – ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي “جثة هامدة ” ادعاء صعق كهرباء.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده “السعودي ع ا ا” – 41 عاما، عامل – ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة “توقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهرباء” ولا توجد شبهة جنائية.



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