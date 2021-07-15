نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الأضحى من بنده ماركت ٢٠٢١ وحتى نهاية الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى عروض عيد الأضحى المقدمة من بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية وبجميع فروعه، فنجد تخفيضات كبيرة غلي منتجات اللحوم والمنتجات الغذائية والأجبان وأيضا المكسرات المعروفة فقيمتها الغذائية الرائعة خاصة للأطفال فيمكنكم الإسراع والاستمتاع بأقوى العروض هذا العام. أقوى عروض عيد الأضحى من بنده ماركت وحتى نهاية الشهر ٣ عبوة فول مدمس بالخلطة من كاليفورنيا بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٨٥ ريال سعودي، ٢ عبوة معجون طماطم السعودية تحتوي كل عبوة على ٨ قطع فقط بسعر ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٥ ريال سعودي.

بينما عبوة شوكولاتة كوليتي ستريت Quality Street بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٧.٥ ريال سعودي، ٢ عبوة شوكولاتة مشكلة بسعر ٣٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٩.٩ ريال سعودي.

سعر الكيلو من موزة غنم أسترالي بالعظم ٤٩.٩٥ ريال سعودي ، ويمكننا معرفة ايضا تخفيضات كارفور السعودية لعيد الأضحى.

ثم يكون الكيلو من كتف العجل دون عظم بسعر ٤٢.٩٥ ريال سعودي، كيلو من البرجر البقري البرازيلي بسعر ٢٦.٩٥ ريال سعودي، ويمكن أيضا تحضير برجر الدجاج الرائع بطريقة سهلة فالمنزل، فنحضر ٣ قطع من صدور الدجاج دون عظم ونضعها في محضر الطعام ونقوم بفرمها جيدا، ثم نقوم بإضافة حبتين من البصل المتوسط الحجم ونقوم بقرهم أيضا ووضعهم على خليط الدجاج، ثم نقوم بإضافة بعض من التوابل مثل الثوم البودرة والملح والفلفل الأسود والببريكا وبهارات الدجاج ونقلب الخليط جيدا حتى يتجانس ونحصل على عجين من صدور الدجاج المفرومة، ثم نقوم بتشكيلها على شكل دوائر البرجر، ثم نحضر إناء به ملعقة من زيت الزيتون علي نار متوسطة ونقوم بطهي برجر الدجاج ونستمتع بمذاقه الرائع. تشكيلة رائعة من التوابل والمكسرات من بنده السعودية سعر الكيلو من المكسرات المشكلة ٤٩.٩٥ ريال سعودي، ولكن الكيلو من البذور المملحة المصرية فقط بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي.

بينما كيلو من البن المحمص بسعر ٤٩.٩٥ ريال سعودي، كيلو من العدس الأحمر أو العدس الأحمر المجروش بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي.

ثم نجد سعر ٢٥٠ جرام من الهيل ٤٤.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر الكيلو من السميد ٤.٩٥ ريال سعودي، حيث إنه مهم جدا في تحسين وظائف الكلى وأيضا ذو فائدة كبيرة لمرضي السكري، ويساعد في عدم زيادة الوزن والإحساس بالشبع لفترة أطول، وأيضا يمد الجسم بالطاقة بطريقة جيدة.

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