تراند الفن: لتخفيض الوزن وضبط السكر والضغط.. تناولوا هذا الغذاء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏50 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت دراسة عملية حديثة عن العديد من الفوائد الصحية لتناول الحبوب الكاملة، وتأثيرها على الوزن الزائد وضغط الدم ومستوى السكر في الدم.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “تافتس” الأميركية، فإن تناول الحبوب الكاملة والأغذية المصنوعة منها قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب. كذلك توصلت الدراسة إلى أن أكل وجبات تحتوي على الحبوب الكاملة، يحسّن من مستوى ضغط الدم والسكر، ويقلّص دهون البطن.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في “مجلة التغذية” الأميركية، فإن الباحثين فحصوا تأثير تناول الحبوب الكاملة والمكررة بمرور الوقت على 5 عوامل خطيرة لأمراض القلب، وهي: حجم الخصر وضغط الدم والسكر في الدم، والدهون الثلاثية والكوليسترول المفيد.

ووفقا للإرشادات الغذائية، فإن الكمية الموصى بها من الحبوب الكاملة هي 3 حصص يوميا، أي شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة، ونصف كوب من رقائق الشوفان الملفوفة، أو نصف كوب من الأرز البني، في الوجبة الواحدة.

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