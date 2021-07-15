تراند الفن: محافظ البحيرة يُكرّم متدربة البرنامج الرئاسي في ختام تدريبها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - كرم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، هدير أشرف، متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة (الدفعة الثالثة، دفعة الشهيد أحمد المنسي) باهدائها درع المحافظة، وذلك فى ختام البرنامج التدريبى لها بالمحافظة، والذى استمر على مدار شهرين.

وأكد المحافظ حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، لما يتمتع به الشباب من حماس وطاقات وقدرات كبيرة، يجب الاستفادة منها، وتوجيهها إلى الطريق الصحيح في خدمة الوطن.

ولفت المحافظ إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكين الكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية، وإشراكهم في صنع القرار وصناعة المستقبل، وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية، من خلال تأهيلهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية، مما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وأشاد المحافظ بدور البرنامج الرئاسي، للتأهيل للقيادة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، فى إعداد كوادر على أعلى مستوى، وإعداد كفاءات شابة، كونها المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والابتكار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال فترة التدريب تقديم كل سبل الدعم للمتدربة، وإتاحة كافة الامكانيات لها، خلال فترة التدريب، وتنفيذ برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية، والمشروعات بنطاق المحافظة.

وقد قدمت متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، الشكر للواء المحافظ للدور والدعم الكبير، الذى تم تقديمه خلال فترة التدريب.

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