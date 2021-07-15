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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد: الكثير من الناس يجهلون الفوائد العظيمة للعنب وخصوصا تلك الخاصة بالكبد.
رغم أهمية العنب لجميع الأعضاء الحيوية، ولكنه يقدم للكبد العديد من الفوائد، التي تحدث عنها موقع “Medical news today”.
منع تأكسد دهون الكبد
بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد العنب في تثبيط الإجهاد التأكسدي الناتج عن نشاط الشوارد الحرة بالجسم، ومنعه من التأثير على الأوعية الدموية المغذية للكبد.
تنظيف الكبد
احتواؤه على مضاد للأكسدة “البوليفينول” يجعله يلعب دورًا كبيرًا في تنظيف الكبد من آثار تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة وغير الصحية، وتنقية الجسم من السموم.
حماية الكبد من التليف والسرطان
تناول العنب الأحمر يقي من الإصابة بتليف الكبد، وذلك لاحتوائه على مادة الريسفيراترول، التي تساهم في حماية خلايا الكبد من التندب وتحد من الإصابة بسرطان الكبد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منها محاربة السرطان.. تعرف على فوائد العنب الـ “مذهلة” للكبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.