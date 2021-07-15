تراند الفن: وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى طبيب مقيم الطب الباطني، وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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