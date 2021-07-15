تراند الفن: “نايكي” تفشل في إسقاط قرار الاتحاد الأوروبي حول دفع الضرائب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - فشلت شركة “نايكي” (Nike) في إسقاط قرار الاتحاد الأوروبي للتحقيق في شؤونها الضريبية، وسط حملته ضد صفقات مالية غير عادلة مزعومة ينسبها لشركات كبرى.

وأكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء أن المفوضية الأوروبية، قد التزمت بالقواعد الإجرائية، عند قرارها التدقيق في عملاق الملابس الرياضية، ورفضت استئناف “نايكي”.

حيث استخدمت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قواعد ضبط الدعم الحكومي الصارمة التي تتبناها الكتلة لتهاجم المعاملة الخاصة التي تقدمها دول أعضاء لشركات متعددة الجنسيات من ضمنها “أبل” و”أمازون” و”ستاربكس”.

ومن وقتها عانت فيستاجر من انتكاستين كبيرتين إذ نجحت كل من “أمازون” و”أبل” في استئنافين بإسقاط مطالبتي دفع ضرائب، بما في ذلك طلب قياسي بقيمة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) ضد الشركة المصنعة لـ “أيفون”.

وجاء قرار المحكمة يوم أمس الأربعاء في أعقاب فتح اللجنة في عام 2019 للتحقيق، في ما إذا كان ما يسمى بالأحكام الضريبية الصادرة من قبل هولندا، قد أعطت شركة “نايكي” ميزة غير عادلة ضد منافسيها، طعنت الشركة في هذه الخطوة، وقالت إنها سابقة لأوانها وتستند إلى أدلة غير كافية.

نيعني قرار الأربعاء أن التحقيقات مازالت سيستمر.

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