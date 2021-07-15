تراند الفن: المصري: سنبيع كريم العراقي للزمالك حال وصول عرضين من الأبيض والأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كشف مصدر مسئول داخل النادي المصري البورسعيدي، مفاجأة بشأن موقفهم من بيع كريم العراقي، لـ”الأهلي والزمالك” حال وصول عرضين من القطبين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24”: “في حال قرر المجلس بيع كريم العراقي، ووصل عرضين من الأهلي والزمالك لضم اللاعب فسنبيعه للزمالك حال تساوي العرضين”.

وأضاف المصدر: “الزمالك يتعاون معنا دائمًا، وحصلنا منهم على أكثر من لاعب في بداية الموسم الجاري، لذلك فإن للزمالك الأولوية في أي أمر يخص موضوع الصفقات”.

يذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة.

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