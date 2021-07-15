تراند الفن: اليوم.. الحرم المكي على موعد مع ظاهرة فلكية غريبة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يشهد الحرم المكي اليوم الخميس، ظاهرة فلكية للمرة الثانية والأخيرة خلال العام الحالي، بتعامد الشمس على الكعبة.

وبحسب ما أعلن المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، يحدث التعامد يحدث وقت أذان الظهر، إذ ستكون الشمس على ارتفاع نحو 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة، مع عودة الشمس “ظاهريا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء.

وأضاف “أن الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي إلى انتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالًا، والجدي جنوبًا، مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة، لذلك فإن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا ترصد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان”.

وأشار إلى أنها ستتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، التي سيختفي ظلها تمامًا، وأن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل على كروية كوكبنا، إضافة لذلك تستخدم هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق”، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

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