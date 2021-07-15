تراند الفن: فتاة تتعرض للعنف على يد شقيقها في خميس مشيط.. والعنف الأسري يتفاعل!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتعرّض فتاة للعنف من قبل شقيقها. وأوضح المركز، أنه جرى رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في خميس مشيط، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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