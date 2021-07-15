تراند الفن: محمد يوسف: وصول الأهلي لأشواط إضافية أمام كايزر تشيفز ليس في صالحه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - تحدث محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، على مركب محمد الخامس، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية: “نغمة الثقة الزائدة مُقلقة جدًا، والمباريات النهائية لا بد أن يكون لها تحضيرات نفسية معينة، وكايزر تشيفز فريق مميز”.

وأضاف: “أعتقد أن موسمياني كل تركيزه أن يسجل هدفا مُبكرًا، والمطلوب من كايزر تشيفز أن يتخلى عن الدفاع والإغلاق المبالغ فيه”، مُطالبًا لاعبي الأهلي بالهدوء والثقة في أنفسهم وتنفيذ تعليمات المدير الفني”.

وتابع المدير الفني الأسبق للأهلي: “موسمياني يعرف كايزر تشيفز بشكل جيد جدا، وفي حال وصول الأهلي لأشواط إضافية فهذا ليس في صالحنا، رغم أنك تمتلك حارسا مميزا وهو محمد الشناوي”.

وواصل: “الأهلي أميز هجوميًا وفي تجهيز الهجمة، وكايزر تشيفز قوي دفاعيًا، ومُستوى حراسة المرمى عندهم أقوى من المنافسين الذين واجههم الأهلي”.

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