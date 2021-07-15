تراند الفن: طالبان تعرض وقف إطلاق النار والتفاوض على تبادل الأسرى

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أعلن مفاوض حكومي أفغاني، اليوم الخميس، أن حركة طالبان تقدمت بعرض لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، للتفاوض بشأن تبادل الأسري، وفقا لـ “العربيه”.

وفي سياق متصل، أطلقت حركة طالبان تحذيرًا لتركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان، حيث يبلغ عدد الجنود الأتراك المُنتشرين بأفغانستان بمهمة “الدعم الحازم” بقيادة الناتو نحو 500 جندي.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، في بيان: “يجب على تركيا سحب قُواتها من أفغانستان على أساس اتفاق وقعناه مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020، وبما أن تركيا دولة مُسلمة كبرى، فإن أفغانستان لديها علاقات تاريخية معها، ونأمل أن تكون لنا معها علاقة وثيقة وطيبة بعد تشكيل حكومة إسلامية جديدة في بلادنا في المستقبل”، حسب قناة “تولو نيوز الأفغانية”.

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