تراند الفن: إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام.. بدءًا من هذا الموعد!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - صحيفة المرصد: أصدرت وزارة الحج والعمرة، قرارا بإيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام، بداية من الجمعة المقبلة.

ويأتي ذلك استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

ومن جانبه، أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأشار إلى أنه وجود تصريح لتأدية الصلاة، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، موضحا أنه تمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

وتابع:”نحن اليوم نطبق هذه الضوابط على أرض الواقع والمحاور الرئيسية لإعداد هذه الخطة، ومن المتوقع أن تنعكس كل ما خطط له على أرض الواقع إلى جودة الخطط والناجحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام”.