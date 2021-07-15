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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: أثارت الفنانة اللبنانية قمر، موجة من الجدل الواسع بإعلان حملها الثاني دون زواج.
وعلقت “قمر”، على الانتقادات الحادة التي تعرضت لها جراء حملها من مجهول، قائلة:”مين أنتم عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل”.
وأضافت:”وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته”.
وكانت الفنانة “قمر” أقامت قبل سنوات، دعوى إثبات نسب في المحاكم المصرية، للحكم بثبوت نسب ابنها الأول إلى أبيه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإعلان حملها بدون زواج.. وهكذا ردت على منتقديها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.