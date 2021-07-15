تراند الفن: رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك وأسرتيهما (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً -

قال البنك المركزي المصري أنه تلقي خطاب من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كلا من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجتة هيدي محمد مجدي راسخ ونجلة القاصر “عمر”.

وأيضا رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجتة خديجة محمود يحي الجمال ونجلية القاصرين فريدو ومحمود السابق صدور ة على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا

لذا يرجي التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية.

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