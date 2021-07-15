نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ضمن عروض بندة الأسبوعية Hyper Panda في مجله بنده وموقع بندة Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية هي الأقوى بالأسواق في جميع فروع بنده بالوطن العربي، وخاصة بالخليج العربي، وسوف نقدم لكم اليوم العديد من الخصومات الصيفية على المنتجات الغذائية، والمثلجات من هايبر بنده Hyper PANDA بالمملكة العربية السعودية، وكذلك العديد من المفاجآت العديدة لدى هايبر بنده في الرياض، والدمام، والخبر، وفي جدة، والمدينة المنورة.

عروض بنده اليوم على المثلجات Panda

يقدم هايبر بنده تخفيضات مميزة، وعروض قوية على جميع منتجات بنده من المثلجات، ومن ضمنها: عرض مميز على الأيس كريم من ماركة فرجينتو، كما يتوفر خصم خاص على عبوات الأيس كريم من ماركة السعودية، كما يتوفر خصم خاص على نوع الأيس كريم البسكويت الساندويتش من أوريو Oreo، وكذلك الخصم المتميز من ماركة كابوري ديري ميلك المتميز المذاق Cadbury dairy milk، كما يتوفر لديهم العديد من الخصومات على منتجات كادبوري ديري ميلك Cadbury dairy milk.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

نستكمل مع حضراتكم العديد من الخصومات على باقي المثلجات من هايبر بنده ماركت Hyper market، ومن ضمنها: عروض مميزة على الأيس كريم الكوكيز من أوريو Oreo، كما يتوفر خصم خاص على الأيس كريم من كادبوري Flake بجميع احجامه، كما يتوفر خصومات مميزة على سعر عبوات الأيس كريم من ماركة دي دي، وكذلك على سعر الأيس كريم من وكذلك على الأيس كريم من باسكن روبنز، ويتوفر أيضاً خصومات مميزة على سعر الأيس كريمات، والمثلجات: من سموزي وعصائر متعددة الأطعمة من بنده ماركت في السعودية ضمن عروض بنده اون لاين وفي الفروع.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

عروض بنده الأسبوعية من اليوم ولمدة أسبوع كامل على جميع المنتجات، ومنها خصم خاص على عبوات العسل الطبيعي من الزهور البرية من المراعي، كما يتوفر خصم منه على الحليب طويل الأجل من المراعي نجوم، ويتوفر أيضاً أفصل الخصومات على الجبنة الكريمي القابلة للدهن من المراعي، وعلى سموزي الفواكه المشكل، والتوت بجميع أحجامه.