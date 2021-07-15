تراند الفن: رئيس جامعة أسيوط يضع حجر أساس مستشفى العيون والأنف والأذن والحنجرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - وضع الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء 14 يوليو، حجر الأساس للمستشفى الجامعي الجديد لطب وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور عبد الناصر عوض، رئيس قسم طب وجراحة العيون، الدكتور أحمد أبو الوفا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد حلمي الحفناوي، وكيل كلية الفنون الجميلة، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والمصمم المعماري للمشروع.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية المشروع، والذي يُعد أحدث الإضافات المُنضمة حديثًا للمدينة الطبية والتي تُعد الصروح الطبية الأضخم في حجمها وإمكانياتها فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي الجديد من المقرر إقامتها على مساحة تقارب نحو 3 آلاف متر مربع، وتضم مبنى لمستشفى طب وجراحة العيون وآخر للأنف والأذن والحنجرة، وتم تخصيص 10 ملايين جنيهات مبدئيًا من ميزانية العام المالي الجديد 2021- 2022، وذلك لبدء بناء الأساسات والهيكل الخرساني للمستشفى.

وصرح الدكتور محمد حلمي الحفناوب، بأنه تم تصميم بناء المستشفى لتشمل الأقسام التشخيصية والعلاجية والجراحية والإقامة الداخلية، والتي من المقرر أن يصل ارتفاع المبنى إلى 5 طوابق إلى جانبي طابقين آخرين للدور الأرضي والبدروم، مشيرًا إلى أنه قام بتصميم المستشفى وفقًا لمعايير الجودة المعمارية الحديثة للمستشفيات وشروط مُكافحة العدوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.