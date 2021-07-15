تراند الفن: مانشستر يونايتد يعلن قميصه الأساسي للموسم المقبل (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قميصه الأساسي للموسم المقبل، والذي سيخوض به كافة منافساته المحلية والقارية بدءًا من الموسم المقبل.

ويأتي القميص بالتعاون مع شركة “أديداس” الراعية لملابس الفريق، وتصدر لوك شاو الإعلان الرسمي عن القميص بجانب بعض لاعبي الفريق الأول.

وينتظر فريق مانشستر يونايتد العديد من المواجهات الهامة خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وسيواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد، في الجولة الأولى من الموسم الجديد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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