تراند الفن: جريمة بشعة.. مصرية تقتل رضيعتها بإلقائها داخل خزان مياه لسبب غريب!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - صحيفة المرصد: شهدت إحدى القرى المصرية، بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، جريمة بشعة، بعدما أقدمت أم على إلقاء رضيعتها البالغة من العمر أسبوعين، في خزان المياه أعلى منزلها، مما أسفر عن وفاتها.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز”كشف مصدر أمني، في تصريحات غموض هذه الجريمة البشعة، التي بدأت أحداثها، عندما وقعت مشادة كلامية بين والدة الطفلة وتدعى “سارة” وزوجها، الذي هددها بترك المنزل وتطليقها، بعد أن أنجبت طفلة، وذلك لرغبته في إنجاب طفل “ذكر” يحمل اسمه.

وأوضح المصدر، أن والدة الرضيعة التي لم تبلغ من العمر 14 يوما، “لم تجد حلا أمامها سوى التخلص من ابنتها، لكي تحافظ على بيت الزوجية من الانهيار”.

ووفق المصدر الأمني، فقد قررت والدة الطفلة، إنهاء حياتها، فقامت بحملها والصعود بها إلى أعلى المنزل، وإغراقها في خزان المياه. وبعد ذلك ادعت الأم وفاة الرضيعة بشكل طبيعي.

بعدها تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية، يفيد فيه بالاشتباه في حالة وفاة طفلة حديثة الولادة جرى دفنها منذ 3 أيام، فتم استخراج جثمان الطفلة لتشريحها وتم اكتشاف الجريمة وجرى إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.