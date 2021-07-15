فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - صحيفة المرصد: شهدت إحدى القرى المصرية، بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، جريمة بشعة، بعدما أقدمت أم على إلقاء رضيعتها البالغة من العمر أسبوعين، في خزان المياه أعلى منزلها، مما أسفر عن وفاتها.
ووفقًا لـ”سكاي نيوز”كشف مصدر أمني، في تصريحات غموض هذه الجريمة البشعة، التي بدأت أحداثها، عندما وقعت مشادة كلامية بين والدة الطفلة وتدعى “سارة” وزوجها، الذي هددها بترك المنزل وتطليقها، بعد أن أنجبت طفلة، وذلك لرغبته في إنجاب طفل “ذكر” يحمل اسمه.
وأوضح المصدر، أن والدة الرضيعة التي لم تبلغ من العمر 14 يوما، “لم تجد حلا أمامها سوى التخلص من ابنتها، لكي تحافظ على بيت الزوجية من الانهيار”.
ووفق المصدر الأمني، فقد قررت والدة الطفلة، إنهاء حياتها، فقامت بحملها والصعود بها إلى أعلى المنزل، وإغراقها في خزان المياه. وبعد ذلك ادعت الأم وفاة الرضيعة بشكل طبيعي.
بعدها تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية، يفيد فيه بالاشتباه في حالة وفاة طفلة حديثة الولادة جرى دفنها منذ 3 أيام، فتم استخراج جثمان الطفلة لتشريحها وتم اكتشاف الجريمة وجرى إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جريمة بشعة.. مصرية تقتل رضيعتها بإلقائها داخل خزان مياه لسبب غريب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.