تراند الفن: مادة غذائية تعزز منظومة المناعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - صحيفة المرصد : أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن اللبن الرائب يساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز منظومة المناعة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أنه يمكن استخدام اللبن الرائب في أيام الصوم، وهذه مسألة حيوية خاصة بعد الإفراط في تناول الطعام.

وتقول الخبيرة، “يمكن تنظيم أيام الصوم عندما يشعر الإنسان بالاكتظاظ: عندما يفرط بتناول الطعام في اليوم السابق، أو الإفراط بتناول المشويات والمقليات لأنها تبقى فترة طويلة في الأمعاء”، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وتنصح الخبيرة، بتناول لتر من اللبن الرائب مقسم إلى أجزاء في يوم الصيام، أو يمكن تناول حساء بارد من الخضار. كما أن اللبن الرائب لذيذ ومفيد مع الثمار. ولكنها في نفس الوقت لا تنصح بتنظيم أكثر من يوم واحد للصوم في الأسبوع.

وتضيف، تناول كمية صغيرة من اللبن الرائب بانتظام مفيد للجسم، لأن اللبن يعزز منومة المناعة.

وتقول، “لأن 70 بالمئة من منظومة المناعة تتركز في الأمعاء وتعتمد على حالة ميكروبيوم الأمعاء، التي يؤثر اللبن الرائب فيها بصورة مباشرة. واللبن الرائب هو البروبيوتيك الذي يجلب البكتيريا الضرورية لتعزيز منظومة المناعة، ما يحدد قدرة الجسم على مواجهة البكتيريا المرضية التي تدخل الجسم من الخارج”.

ومن أجل الحفاظ على الميكروبيوم بحالة جيدة يكفي تناول كوب من اللبن الرائب يوميا. ويمكن استبداله بين فترة وأخرى بمنتجات الألبان المخمرة الأخرى.