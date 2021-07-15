تراند الفن: شاهد: محمد رمضان يخلع حذائه على المسرح أثناء تكريمه في دبي لهذا السبب!

صحيفة المرصد: شارك الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو أثناء حفلة لتكريمه بإحدى الفعاليات في مدينة دبي.

وظهر في الفيديو، محمد رمضان يخلع حذائه لحظة صعوده إلى خشبة المسرح، حيث جذب الأنظار حوله.

وعقب محمد رمضان، خلال كلمته أمام الجمهور على خلع حذائه، بالقول: “نصيحة لجمهوري ما تآمنش (لا تثق) في أي جزمة (حذاء)، ومن بعد التكريم الأخير مبقتش أثق بأي جزمة”.

وأقدم محمد رمضان على خلع حذائه على المسرح تخوفًا من حدوث سقوط آخر، بعد فيديو سقوطه على الممشى المؤدي للمسرح، بعد انزلاق قدمه في عام 2020.



