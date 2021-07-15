تراند الفن: زي النهاردة.. فرنسا تقسو على كرواتيا وتخطف كأس العالم (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - يوافق اليوم الخميس، الذكرى الثالثة، لتتويج منتخب فرنسا، ببطولة كأس العالم 2018، التي تُعد المرة الثانية، بعد تتويجه الأول عام 1998.

وتغلب المنتخب الفرنسي، في المباراة النهائية، على نظيره الكرواتي، بنتيجة قاسية، بعدما أسكن مرماه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المباراة بدأت بشكل متكافئ، قبل أن يقتنص الديوك تقدمًا مثيرًا في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، عن طريق ركلة جزاء وهدف عكسي، فيما جاء الشوط الثاني ساخنًا، والذي شهد 3 أهداف أخرى.

وشهدت البطولة، تألق عدد كبير من نجوم فرنسا، أبرزهم: الشاب كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا.

وعوّل مشجعو كرة القدم كثيرًا على المنتخب الفرنسي، في نسخة يورو 2020 المنتهية، قبل أن يخيب لاعبو الديوك أمال مشجعيهم، بعد الخروج مبكرًا أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي.

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