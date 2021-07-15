أجمل رسائل التهنئة بالعيد 2021 صور متحركة عبارات معايدة الأهل والأحباب

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عمر شويل - جدة أجمل رسائل التهنئة بالعيد 2021، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث الآلاف من الأشخاص عبر محركات البحث جوجل عن رسائل تهنئة بعيد الأضحى، سواء كانت رسائل الأهل والأحباب أو الأصدقاء أو الحبيب أو الزوج بالإضافة إلى رسائل دينية تهنئة بالعيد، وسوف نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال و عبر موقعنا ثقفني، أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى لمعايدة الأهل والأحباب، حيث أن هذا العيد مقترن بموسم الحج والوقوف بعرفات، لذا يعتبر فرحة كبيرة بالنسبة للمسلمين في بقاع الأرض، ويشاركون الفرحة وذبح الأضاحي وعبارات التهنئة بعيد الاضحى.

أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2021

تعد الرسائل أو التبريكات والتهاني سواء كانت عبر الفيس بوك أو رسائل نصية أو مسجات صغيرة بمثابة معايدة للأشخاص، تدخل الفرحة في قلوبهم و تعبر للشخص عن فرحته به وفرحته بدخول عيد الأضحى وذبح الأضاحي وتوزيعها على الأهل والأحباب والفقراء والمساكين، تعتبر تلك الرسائل وذبح الأضاحي والمعايدات بمثابة واحدة من مظاهر الإحتفال بالعيد، أدامه الله علينا وعلى الأمة الاسلامية بكل خير.

أجمل رسائل عيد الأضحى للأهل والأصدقاء

باقة من الورود، بقدوم العيد معطرة بالعود، لك يا صاحب الجود.

قبل الزحمة والمواعيد.. وذبح الخروف يوم العيد.. أحب اقول لكم عيد سعيد.

أدام الله لكم الأعياد دهوراً.. وألبسكم من تقواه نوراً.

نسأل الله لنا ولاهل عرفة ذنباً مغفوراً.. وعملاً مقبولاً.. ودعاءً مجاباً وعيداً مباركاً.

دمتم لي أعياداً لا أفقدها.. ودامت لكم سعادة الكون بأكمله.

عيدكم مبارك ومن العايدين وكل عام وانتم بخير جعله الله عيد مليء بالفرحة والبركة.

العيد ما يحلى إلا بكم، يا رب يكون عيد الخير عليكم .

أعاد الله علينا وعليكم العيد، ونحن على جبل عرفات.

أجمل عبارات معايدة بعيد الأضحى

تقبل الله طاعتك.. ومن النار اعتقك.. وبالفردوس اسكنك ..وبالعيد اسعدك.

جعل الله فجر عيد الأضحى نوراً.. وظهره سروراً.. وعصره استبشاراً.. ومغربه غفراناً.

فرحة العيد ليست ليوم وحيد.. بل هي فرحة لعمر مديد.

تهنئة مليانة ورد وفل.. أرسلها قبل العيد يهل.. علشان أكون قبل الكل.

تؤثر تلك الرسائل بشكل كبير على نفس الشخص وتبعث فيه روح الإيجابية والفرحة والسرور، يتبادلها الأشخاص في تلك المناسبات السعيدة سواء كان عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى المبارك.

حيث أن عيد الأضحى مقترن معه مناسبة كبيرة ألا وهي موسم الحج والوقوف بعرفات، تلك المناسبة السعيدة لا تأتي إلا كل عام مرة واحدة، لذا بمثابة فرحة عارمة للمسلمين في أنحاء العالم كله، فمن خلال تلك المناسبة نأتي بزيارة الأهل والأقارب والمعايدة على الأطفال والكبار، بالإضافة إلى صلة الأرحام و ذبح الأضاحي وتوزيعها، والتنزه مع العائلة والترفية عن النفس، فتلك الأيام المباركة نستغلها بالدعاء والتقرب إلى الله والصيام والإستغفار، أدامها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.