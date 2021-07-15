تراند الفن: برلماني: “حياة كريمة” هي الإنسانية في أبهى صورها والعدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - علّق النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مُبادرة “حياة كريمة”.

وقال الخولي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة:”تويتر”، “حياة كريمة هي الإنسانية في أبهى صورها والعدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون، شكرًا سيادة الرئيس”.

ويشهد استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية للدولة المصرية.

وحصل “القاهرة 24” على الصور الأولى للاستعدادت والتجهيزات للمؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، قبل انطلاقه.

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