تراند الفن: تعافي 17 حالة كورونا جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل بالغربية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، تعافي 17 حالة من مُصابي فيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحي بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد “وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد “حميدة”، المُواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المُخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.