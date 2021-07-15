تراند الفن: وفاة أسرة سعودية في حادث سير مروع بالأردن

صحيفة المرصد : توفيت عائلة كاملة مكونه من 5 أفراد، بالإضافة لعاملة آسيوية بحادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وأصابه أربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم، بحسب سكاي نيوز.

وأظهرت صور متداولة أن سيارة الأسرة المنكوبة تحمل اللوحة السعودية، فيما ذكر مغردون أن حالات الوفاة كانت لعائلة سعودية تعيش في القريات.

وينتظر أن يصدر بياناً من الجهات المعنية بالأردن لكشف ملابسات الحادث، وتأكيد هوية المتوفين.