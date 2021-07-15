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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : توفيت عائلة كاملة مكونه من 5 أفراد، بالإضافة لعاملة آسيوية بحادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرين.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وأصابه أربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم، بحسب سكاي نيوز.
وأظهرت صور متداولة أن سيارة الأسرة المنكوبة تحمل اللوحة السعودية، فيما ذكر مغردون أن حالات الوفاة كانت لعائلة سعودية تعيش في القريات.
وينتظر أن يصدر بياناً من الجهات المعنية بالأردن لكشف ملابسات الحادث، وتأكيد هوية المتوفين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وفاة أسرة سعودية في حادث سير مروع بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.