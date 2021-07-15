تراند الفن: «المسند» يتوقع امتداد حالة «تروية» المطرية على عدة مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - توقع الباحث في الطقس الدكتور عبدالله المسند، استمرار حالة تروية المطرية ليومها الثاني، مشيراً إلى أن تركيزها سيكون على أجزاء من عمان واليمن والربع الخالي، وكذلك مرتفعات جازان وعسير.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن يبدأ نشاطها على جنوب المملكة مطلع الأسبوع القادم، وذروتها في منتصفه تقريبًا، والتغيرات واردة”.

وتابع: “السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء خلال هذه الأيام لمتابعة ومراقبة حالة تروية المطرية الصيفية المميزة، والتي من المتوقع أن تجلب أمطارًا غزيرة على نواحٍ متفرقة من النصف الجنوبي لجزيرة العرب، وتخفض درجة الحرارة بشكل ملموس.

وبين أن النماذج المناخية تتنبأ بمفاجآت مبهجة حيال حالة تروية المطرية، إذ قد تصل الأمطار إلى مناطق ومدن لا تبلغها عادة في فصل الصيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.