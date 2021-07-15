فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - خضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء مسحة طبية صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.
وأجرى أفراد بعثة النادي الأهلي المسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل المباراة بـ48 ساعة.
وضمت قائمة النادي الأهلي الأهلي في المغرب، 28 لاعبًا، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، على ستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.