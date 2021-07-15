تراند الفن: لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - خضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء مسحة طبية صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وأجرى أفراد بعثة النادي الأهلي المسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل المباراة بـ48 ساعة.

وضمت قائمة النادي الأهلي الأهلي في المغرب، 28 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، على ستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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