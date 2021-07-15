تراند الفن: القبض على راكب حاول تهريب “سيف ضخم” داخله حقائبه بمطار القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، محاولة أحد الركاب القادمين من قطر، تهريب “سيف” كبير ذو نصل معدني حاد لدى عودته من الدوحة.

وأفاد مصدر جمركي، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة، حيث تم سؤاله شفاهة عن حمله لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية إلا أنه أنكر ذلك.

وأضاف المصدر أنه تم تأييد الاشتباه من قبل اللجنة الجمركية نظرا لارتباك الراكب الشديد ومحاولته الخروج من البوابة متعللا باستعجاله.

وأشار إلى أنه بتفتيش حقائب الراكب بواسطة جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لمحمود أحمد محمد شحاته مأمور الجمرك وجود ما يشتبه أن يكون سيف كبير، كلف أحمد أبو بكر عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن ضبط سيف كبير.

ولفت إلى أنه تم عرض الواقعة على إدارة شرطة المفرقعات بالمطار، حيث أكد المقدم ميشيل نبيل في مذكرته أن السيف ذو نصل معدني حاد محظور طبقا للقانون 394 لسنة 1954.

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.