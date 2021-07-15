تراند الفن: طالبان تكشف عن شروطها لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : قال مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع طالبان الخميس، إن الحركة اقترحت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف سجين متمرد محتجزين في سجون أفغانستان.

وقال نادر نادري للصحافيين “إنه طلب كبير”. وأضاف أن المتمردين أرادوا أيضا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

ولفت المسؤول الأفغاني إلى أن هذا الطلب مفرط، قائلا: “شهدنا أن الإفراج عن خمسة آلاف من عناصر “طالبان” المعتقلين لم يساعد في تحسين الوضع بل بالعكس زاد من حدة العنف”.

وأشار نادري إلى أن تصعيد الأعمال القتالية في أنحاء متفرقة من البلاد أسفر عن تعليق 112 مشروعا تنمويا، مع تدمير 260 مرفقا حكوميا على الأقل في المناطق التي سقطت في قبضة “طالبان” وتعليق الخدمات العامة هناك.

في غضون ذلك، قال ممثل عن “طالبان” لوكالة “نوفوستي” الروسية إن مقترح الحركة لا يقضي بإعلان وقف شامل لإطلاق النار بل مجرد الحد من الأعمال القتالية.