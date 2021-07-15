تراند الفن: والد “آسر” طفل الضمور العضلي: يخضع لفحوصات وتحاليل طبية بشكل أسبوعي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال كريم الدين محمود، والد الطفل آسر، مريض ضمور العضلات الشوكي، اليوم الخميس، إن هناك خطة علاجية مُكثفة سيحصل عليه طفله، ويتم متابعتها بشكل كبير مع الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، والتي قامت بحقنه بـ “الجين المفقود” لديه.

وأضاف محمود، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه يتم متابعة حالة الطفل على مدار الـ 24 ساعة، عن طريق التواصل عن طريق الواتساب، والمكالمات التليفونية، وذلك لتفقد الحالات الطارئة على الطفل، لافتًا إلى أن هناك فحوصات وتحاليل يخضع لها الطفل كل أسبوع للاطمئنان على تطور وظائف الجسد، وذلك لمدة 3 أشهر.

الجدير بالذكر أن كريم الدين محمود، والد الطفل آسر، مريض ضمور العضلات الشوكي، الذي تم حقنه بالعلاج الجيني أول أمس في مستشفى عين شمس التخصصي، أكد استقرار حالة نجله، بعد إجراء عملية الحقن وعودته للمنزل.

وأوضح والد الطفل، أنه تم وضع تعليمات خاصة بالطفل، ووضعه في عزل منزلي للحفاظ على الوضع الحالي الذي وصل له، لافتًا إلى أن هناك خطة علاجية أوضحتها لهم الدكتورة ناجية فهمي، بأن هناك علاجا مُكثفًا سيحصل عليه طفله عن طريق “علاج طبيعي مكثف، علاج مائي، بالإضافة إلى الحفاظ على مناعته عن طريق منع الاختلاط مع أشخاص غُرباء”.

وتابع: “العلاج الجيني، الذي تم حقن طفله به هو عبارة عن “الجين المفقود” في جسده، ويتم حقنه بالخلايا العصبية ليعمل على تنشيطها وتحفيزها مرة أخرى”، عن طريق “علاج طبيعي مُكثف، وعلاج مائي، بالإضافة إلى الحفاظ على مناعته عن طريق منع الاختلاط مع أشخاص غُرباء”.

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