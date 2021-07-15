تراند الفن: للحصول على وظيفة حكومية.. تعرف على آلية عمل بوابة الحكومة المصرية للوظائف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - أكثر من 6000 وظيفة حكومية تقدمها الدولة من خلال بوابة الحكومة المصرية للوظائف، عقب تطويرها منذ يونيو الماضي، خدمة يقدمها ” الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”، لنشر الوظائف المعلنة بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدة الباحثين عن فرصة عمل.

وينفرد الموقع الخاص بالبوابة بعرض الشروط المطلوبة وفقا للجهة المعلنة، والمتابعة، والاطلاع على مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

يستعرض ” القاهرة 24″ كيف يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، والحصول على فرصة عمل.

بالدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط هنــــــــا، يظهر أمامك الصفحة الرئيسية، وعددا من الأيقونات.

يمكنك الضغط على أيقونة الوظائف؛ للاطلاع على قائمة الوظائف الحكومية الشاغرة، والتي يتم تصنيفها وفقا للجهة الحكومية.

تتمثل الخطوة الثالثة في الضغط على أيا من تلك الوظائف؛ لتتعرف على بيانات الوظيفة، والتي تتضمن الوصف العام للوظيفة، متطلباتها، سنوات الخبرة، المؤهل.

كما تقدم طريقة التقدم بالمستندات المطلوبة، وتحدد تاريخ الإعلان، وتاريخ انتهاء التقدم للوظيفة؛ حتى لا يفوت الموظف معرفة تلك التفاصيل الهامة.

يتفرد موقع بوابة الوظائف الحكومية بإمكانية الاستعلام والمتابعة باستمرار، فمن نفس الصفحة، يمكن الضغط على أي اسم من الجهات بالقائمة، لعرض الوظائف المتاحة، والمعلن نتيجتها، بالإضافة إلى الوظائف المنتظر إعلان نتيجتها.

ويعرض موقع البوابة الحكومية للوظائف أسماء من وقع عليهم الاختيار؛ إعمالا لمبدأ الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص.

سبق أن أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نشر 6 آلاف و577 إعلان وظائف للعمل بالحكومة وذلك على بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أن عدد الزوار تخطى المليون زائر منذ 30 يونيو الماضي.

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