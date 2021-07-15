تراند الفن: “التأمينات” تتيح 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول علي تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري، مؤكدًا على رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعًا.



وأوضح رئيس الهيئة، في بيان أن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابه مصر الرقمية، هي الاستعلام عن الرقم التأمينية، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات “مركبة أو أكثر للمالك، الاستعلام عن رصيد حساب “مركبه أو أكثر” للمالك، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

وأشار عوض، إلى أن رقمنة الخدمات المتعددة المشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعتبر نقلة حقيقية في تحسين مستوي الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليون مؤمن عليه.

وأكد عوض، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها المواطن المصري بكافة فئاته وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة، وهذا ما تعكسه جميع الخطوات التي تتخذها الهيئة حاليًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز علي تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومنها فتح منافذ صرف جديدة لأصحاب المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية والتي تمكن أي صاحب معاش ومستفيد من صرف كافة استحقاقاته التأمينية من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني المنتشرة على مستوي الجمهورية، مؤكدًا على أن عملية التطوير بدأت ومستمرة لن تتوقف.

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