تراند الفن: تناول هذه الأطعمة قد يساعدك على العيش حتى 100 عام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: كشف باحثون عن وجود مناطق في العالم يعيش سكانها فترة أطول من غيرهم، مثل سردينيا في إيطاليا، أوكيناوا في اليابان، ولوما ليندا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشار موقع “ويب ميد” المتخصص في الشئون الصحية والطبية، إلى أنه وبجانب اشتراك سكان هذه المناطق في كونهم نشطين في حياتهم اليومية، إلا أن أكثر ما يميزهم هو طعامهم الصحي الذي ساهم في عيشهم حياة صحية أطول.

وأضاف الموقع أن الباحثين أطلقوا على هذه المناطق اسم المناطق الزرقاء، واكتشفوا عند زيارتهم لها اعتمادهم على أنواع معينة من الأطعمة.

ووجد الباحثون أن سكان تلك المناطق يأكلون الفول بانتظام بما لا يقل عن نصف كوب يوميا، وهو طعام غني بالألياف الصحية وغير مكلف فضلا عن أنه يحتوي على البروتين النباتي.

كما يتناول سكان تلك المناطق البروكلي والقرنبيط والملفوف وهذه الخضروات مفيدة للقلب وتتصدي لبعض أنواع السرطان.

ويتناول السكان هناك أيضا ما مقداره حفنتين صغيرتين من المكسرات يوميا، ويعتبر الفول السوداني الخيار الأفضل من الناحية الاقتصادية للشخص.

ووجد الباحثون أن السكان هناك يشربون الشاي والقهوة ويتناولون السكر بنسب قليلة تصل إلى خمس ما يتناوله الشخص في أمريكا الشمالية على سبيل المثال.

ويتجنب السكان هناك في وجباتهم اللحوم بشكل كبير، مع اعتمادهم بشكل أكبر على الأطعمة النباتية لتوفير البروتين مثل الفول.

ونصح الموقع بالإكثار من شرب المياه يوميا مع تناول الوجبات مع الأسرة والأصدقاء.